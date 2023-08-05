  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. İstanbul'da ''yuh'' dedirten akıl almaz hırsızlık kamerada

İstanbul'da ''yuh'' dedirten akıl almaz hırsızlık kamerada

İstanbul'da geçtiğimiz günlerde yaşanan bir hırsızlık olayı görenlere "yuh" dedirtti. Saniye saniye kameralara takılan akıl almaz hırsızlık anında bakın hırsız neyi çaldı ?

İstanbul'da ''yuh'' dedirten akıl almaz hırsızlık kamerada - Resim: 1

İstanbul Sultangazi'de sanayi sitesine giren hırsız, yaklaşık 75 kilo ağırlığındaki yağmur suyu mazgalını çaldı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

1 / 4
İstanbul'da ''yuh'' dedirten akıl almaz hırsızlık kamerada - Resim: 2

İHA'nın haberine göre olay, Çarşamba günü saat 23.00 sıralarında Esentepe Mahallesi'nde bulunan Sanko Oto Sanayi Sitesi'nde yaşandı. İddiaya göre bir hırsız sitenin etrafını çevreleyen demir korkulukların arasından geçerek bir işyerinin önünde bulunan yaklaşık 75 kilo ağırlığındaki yağmur suyu mazgalını çaldı. 

2 / 4
İstanbul'da ''yuh'' dedirten akıl almaz hırsızlık kamerada - Resim: 3

Mazgalı çalan hırsız daha sonra ise aynı şekilde demir korkulukların arasından geçerek kayıplara karıştı. Olayın ardından esnaf durumu site yönetimine bildirirken bazı çalışanlar ise araçların üzeri açık kalan çukura düşmemesi için sırayla nöbet tutmaya başladı. Mazgalın çalındığı o anlar ise bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, siteye giren hırsızın mazgalı yerinden sökerek götürdüğü görülüyor.

3 / 4
İstanbul'da ''yuh'' dedirten akıl almaz hırsızlık kamerada - Resim: 4
4 / 4