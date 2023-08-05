İstanbul'da ''yuh'' dedirten akıl almaz hırsızlık kamerada

Mazgalı çalan hırsız daha sonra ise aynı şekilde demir korkulukların arasından geçerek kayıplara karıştı. Olayın ardından esnaf durumu site yönetimine bildirirken bazı çalışanlar ise araçların üzeri açık kalan çukura düşmemesi için sırayla nöbet tutmaya başladı. Mazgalın çalındığı o anlar ise bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, siteye giren hırsızın mazgalı yerinden sökerek götürdüğü görülüyor.