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İstanbul'da yunusların şovu hayran bıraktı

İstanbul Sarayburnu açıklarında 2 yunus balığının metrelerce yükseğe zıpladığı anlar sosyal medyada beğeni rekoru kırdı.

Kaynak: İHA
İstanbul'da yunusların şovu hayran bıraktı - Resim: 1
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İstanbul'da yunusların şovu hayran bıraktı - Resim: 2

İstanbul’daki yunusları şehrin sembol yapıları ile görüntülemeye çalışan Alman amatör fotoğrafçı Johannes Moths, eşsiz görüntüler yakalıyor. Bu kez Ramazan Bayramı tatilinde Maltepe Sahili açıklarında görüntülediği 2 yunus metrelerce yukarı zıplıyor. 

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İstanbul'da yunusların şovu hayran bıraktı - Resim: 3

Sosyal medyada en çok izlenenler arasında yer alan video yakalanması nadir anlardan ve o anların daha güzel olması için Moths, yunusları ağır çekim tekniği ile görüntüleyip yavaşlatıyor.

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İstanbul'da yunusların şovu hayran bıraktı - Resim: 4

Diğer yunus görüntülerini ise 150 günde çekmeyi tamamladı ve hepsinden seyrine doyumsuz bir klip oluşturdu. 

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