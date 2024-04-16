İstanbul'da yunusların şovu hayran bıraktı
İstanbul Sarayburnu açıklarında 2 yunus balığının metrelerce yükseğe zıpladığı anlar sosyal medyada beğeni rekoru kırdı.
Kaynak: İHA
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İstanbul’daki yunusları şehrin sembol yapıları ile görüntülemeye çalışan Alman amatör fotoğrafçı Johannes Moths, eşsiz görüntüler yakalıyor. Bu kez Ramazan Bayramı tatilinde Maltepe Sahili açıklarında görüntülediği 2 yunus metrelerce yukarı zıplıyor.
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Sosyal medyada en çok izlenenler arasında yer alan video yakalanması nadir anlardan ve o anların daha güzel olması için Moths, yunusları ağır çekim tekniği ile görüntüleyip yavaşlatıyor.
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Diğer yunus görüntülerini ise 150 günde çekmeyi tamamladı ve hepsinden seyrine doyumsuz bir klip oluşturdu.
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