İstanbul’da yürek yakan yangın: Bir bebek öldü, 2 kişi yaralandı!
İstanbul Beyoğlu’nda sabahın ilk ışıklarında çıkan ev yangını facia ile sonuçlandı. İki katlı binanın giriş katında başlayan alevler kısa sürede tüm evi sardı. Çevredeki vatandaşların ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 2 kişi yaralı kurtarılırken, 2 yaşındaki bir bebeğin cansız bedenine ulaşıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA / İHA
İstanbul Beyoğlu, Sururi Mehmet Efendi Mahallesi güne acı bir haberle başladı.
1 / 10
Ufak Köprü Sokak üzerinde bulunan iki katlı binanın giriş katında, sabah saat 06.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
2 / 10
Kısa sürede büyüyen alevler dumanla birlikte tüm katı kapladı.
3 / 10
Dumanları fark eden komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
4 / 10