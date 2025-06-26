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  4. İstanbul'da yürekleri ağza getiren yangın: Alevler yan binaya sıçradı

İstanbul'da yürekleri ağza getiren yangın: Alevler yan binaya sıçradı

İstanbul Bağcılar'da 2 katlı binanın çatısına çıkan yangın, yan binaya da sıçradı. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Kaynak: İHA
İstanbul'da yürekleri ağza getiren yangın: Alevler yan binaya sıçradı - Resim: 1

Yıldıztepe Mahallesi'nde saat 17.45 sıralarında iki katlı bir evin çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, kısa sürede büyüyerek tüm çatıyı sardı. 

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İstanbul'da yürekleri ağza getiren yangın: Alevler yan binaya sıçradı - Resim: 2

Alevler yan binanın bir cephesine sirayet ederken, mahalle sakinleri büyük panik yaşadı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve çok sayıda itfaiye sevk edildi.

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İstanbul'da yürekleri ağza getiren yangın: Alevler yan binaya sıçradı - Resim: 3

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

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İstanbul'da yürekleri ağza getiren yangın: Alevler yan binaya sıçradı - Resim: 4

Öte yandan, olay yerinden çekilen dron görüntüleri, yangının boyutunu ve alevlerin şiddetini gözler önüne serdi.

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