İstanbul'da yürekleri ağza getiren yangın: Alevler yan binaya sıçradı
İstanbul Bağcılar'da 2 katlı binanın çatısına çıkan yangın, yan binaya da sıçradı. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Kaynak: İHA
Yıldıztepe Mahallesi'nde saat 17.45 sıralarında iki katlı bir evin çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, kısa sürede büyüyerek tüm çatıyı sardı.
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Alevler yan binanın bir cephesine sirayet ederken, mahalle sakinleri büyük panik yaşadı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve çok sayıda itfaiye sevk edildi.
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İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
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Öte yandan, olay yerinden çekilen dron görüntüleri, yangının boyutunu ve alevlerin şiddetini gözler önüne serdi.
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