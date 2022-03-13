İstanbul'da yürekleri donduran görüntü! Donmamak için böyle ısındı
İstanbul'da etkili olan son yılların en kuvvetli kar yağışı yürekleri parçalayan görüntülere yol açtı. Taksim'de soğuktan üşüyen bir çocuğun ısınmak için İETT otobüsünün egzozunu tercih ettiği anlar olay oldu.
Karlı ve soğuk hava İstanbul'u esir alırken, bu havadan en çok etkilenenler arasında sokaklarda kalan çocuklar da vardı. Soğuk havada ısınmak için yaptıklarıyla yürek burkan görüntülerin yaşandığı anlar kameralar tarafından kaydedildi.
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Birçok kişi Taksim Meydan'da kar topu oynayarak karlı havanın keyfini çıkarırken, sokaklarda kalan çocuklardan ilginç görüntüler yansıdı. Soğuk havada zor durumda kalan sokak çocukları, Taksim Meydan'da duran araçların egzoz borusundan yararlanarak ısındı.
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Yolcu otobüsünün durduğunu gören çocuklar, egzoz borusunun önüne koştu. Otobüs hareket edinceye kadar ısınan çocuklar, görüntülere yansıdı.
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