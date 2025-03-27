İstanbul'da yürüyüş yapan üniversitelilere ''yüzünüzü açın'' anonsları

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Şişli ve Beylikdüzü belediye başkanlarının da olduğu 48 kişi gözaltına alınmasıyla başlayan protestolar, tutuklama kararlarının ardından yurt genelinde büyüyerek devam ediyor.