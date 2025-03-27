İstanbul'da yürüyüş yapan üniversitelilere ''yüzünüzü açın'' anonsları
Şişli'de toplanan üniversite öğrencilerine polis önce "yüzünüzü açın" anonsu yaptı ardından da gözaltı işlemlerine başladı.
Kaynak: DHA
CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Şişli ve Beylikdüzü belediye başkanlarının da olduğu 48 kişi gözaltına alınmasıyla başlayan protestolar, tutuklama kararlarının ardından yurt genelinde büyüyerek devam ediyor.
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Bugün de İstanbul Üniversiteler Koordinasyonu'nun çağrısıyla üniversite öğrencileri Şişli'de bulunan Cevahir AVM'nin önünde toplanıp Maçka Parkı'na yürüyecekti.
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Eylem öncesi anons yapan polis öğrencilerin yüzlerini açmalarına dair anonslar yaptı.
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Yüzlerindeki maskeleri indirmeyen gençlere polis müdahalede bulundu. Bazı öğrenciler gözaltına alındı.
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