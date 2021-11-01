İstanbul'da zincirleme kabus: 7 araç birbirine girdi
Şişli Piyalepaşa Bulvarında 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Ölen ya da yaralananın olmadığı kaza nedeniyle Piyalepaşa bulvarında uzun araç kuyrukları oluştu.
Kaza, Şişli Piyalepaşa Bulvarı üzerinde saat 08.30 sıralarında meydana geldi.
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Edinilen bilgiye göre, havanın yağışlı olması nedeniyle önündeki aracın durduğunu fark edemeyen sürücü önündeki araca çarptı.
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Arkadan gelen araçlar da kazaya karıştı. 7 aracın birbirine girdiği kazada ölen ya da yaralanan olmadı.
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