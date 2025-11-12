İstanbul'da zincirleme kaza! 3 araç birbirine girdi; yaralılar var!

Kaza, saat 11.00 sıralarında Başakşehir Avrupa Otoyolu, Yan Yol Caddesi Altınşehir mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; önüne kontrolsüz çıkan araca çarpmamak için şoförünün direksiyonu kırdığı yolcu minibüsü refüje çarptı. Kazanın ardından aynı yönde seyir halinde olan bir bankanın transfer aracı ve hafif ticari araç birbirine çarptı.