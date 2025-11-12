  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. İstanbul'da zincirleme kaza! 3 araç birbirine girdi; yaralılar var!

İstanbul'da zincirleme kaza! 3 araç birbirine girdi; yaralılar var!

İstanbul Başakşehir'de yolcu minibüsünün de aralarında bulunduğu 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 12 kişi yaralandı.

Kaynak: DHA/İHA
İstanbul'da zincirleme kaza! 3 araç birbirine girdi; yaralılar var! - Resim: 1

Kaza, saat 11.00 sıralarında Başakşehir Avrupa Otoyolu, Yan Yol Caddesi Altınşehir mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; önüne kontrolsüz çıkan araca çarpmamak için şoförünün direksiyonu kırdığı yolcu minibüsü refüje çarptı. Kazanın ardından aynı yönde seyir halinde olan bir bankanın transfer aracı ve hafif ticari araç birbirine çarptı.

1 / 11
İstanbul'da zincirleme kaza! 3 araç birbirine girdi; yaralılar var! - Resim: 2

3 aracın karıştığı kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis, zabıta ve UMKE ekipleri sevk edildi. 

2 / 11
İstanbul'da zincirleme kaza! 3 araç birbirine girdi; yaralılar var! - Resim: 3

Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alarak kazayla ilgili inceleme başlattı.

3 / 11
İstanbul'da zincirleme kaza! 3 araç birbirine girdi; yaralılar var! - Resim: 4

Kazada yaralanan 12 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. 

4 / 11