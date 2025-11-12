İstanbul'da zincirleme kaza! 3 araç birbirine girdi; yaralılar var!
İstanbul Başakşehir'de yolcu minibüsünün de aralarında bulunduğu 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 12 kişi yaralandı.
Kaynak: DHA/İHA
Kaza, saat 11.00 sıralarında Başakşehir Avrupa Otoyolu, Yan Yol Caddesi Altınşehir mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; önüne kontrolsüz çıkan araca çarpmamak için şoförünün direksiyonu kırdığı yolcu minibüsü refüje çarptı. Kazanın ardından aynı yönde seyir halinde olan bir bankanın transfer aracı ve hafif ticari araç birbirine çarptı.
3 aracın karıştığı kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis, zabıta ve UMKE ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alarak kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kazada yaralanan 12 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
