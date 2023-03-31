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İstanbul'da zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı var

İstanbul Silivri'de cezaevi personelini taşıyan servis midibüsünün 5 araca çarptıktan sonra yan yatması sonucu 28 kişi yaralandı.

İstanbul'da zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı var - Resim: 1

Kaza D-100 Karayolu Silivri mevkiinde saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği servis midibüsü, 5 araca çarptıktan sonra yan yattı. Kazada ilk belirlemelere göre 1'i ağır 28 kişi yaralandı. 

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İstanbul'da zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı var - Resim: 2

 Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. 

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İstanbul'da zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı var - Resim: 3

Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan D-100 Karayolu Edirne istikameti araçların kaldırılmasının ardından kontrollü olarak trafiğe açıldı.

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İstanbul'da zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı var - Resim: 4
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