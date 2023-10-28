İstanbul'daki Büyük Filistin Mitingi'nden kareler

"FİLİSTİN TABİİ Kİ YALNIZ DEĞİLDİR BÜTÜN ACILARINI PAYLAŞIYORUZ"

Mitinge gelen Elif Şahin, "Filistin tabii ki yalnız değildir. Bütün acılarını paylaşıyoruz. Ama ben şunu demek istiyorum. O Arap ülkeleri utansın biraz. Gerçekten utansınlar. O çocuklar ölürken çok içimiz yanıyor ne kadar duyarsızlar. Acılarını paylaşıyoruz, onların yarası bizim yaramız. Tabii ki özgür Filistin olsun, destekliyoruz seviyoruz onları" dedi.