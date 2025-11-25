İstanbul'daki ''emlak'' vurguncularından akılalmaz tuzak: Polisten nefes kesen operasyon

M.K., poliste verdiği ifadesinde "İnternette gördüğüm ilandaki evi beğendim. Fiyatı da ucuzdu. Telefonla arayıp satış için anlaştık. Tapu dairesinde buluştuğumuzda parayı yarı yarıya iki ayrı hesaba atmamı istediler. Kendisini daire sahibinin akrabası olarak tanıtan kişiye 2 milyon 950 bin lira gönderdim. Satış yapılmadan bu kişi ortadan kayboldu" dedi. Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şikayet üzerine şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.