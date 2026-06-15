İstanbul'daki gizemli cinayette katil zanlısından dikkat çeken ifade
İstanbul Kartal'da ormanlık alanda cesedi bulunan O.O. cinayetine ilişkin yürütülen soruşturmada kritik bir gelişme yaşandı. Kurbanla olay günü görüştüğü ve onu tartakladığı güvenlik kameralarıyla tespit edilen şüpheli E.K., polis ekiplerince gözaltına alınarak tutuklandı. Şüphelinin "Şaka yapıyordum" şeklindeki savunması dikkat çekti.
Kaynak: DHA
İstanbul'un Kartal ilçesi Yakacık Mahallesi'nde 26 Mayıs tarihinde ormanlık alanda O.O. (39) isimli vatandaşın cansız bedeninin bulunmasının ardından yürütülen soruşturmada beklenen adli gelişme yaşandı.
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Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu, kurban ile olay günü görüştüğü tespit edilen E.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Polis ekiplerinin Adli Tıp Kurumu raporları doğrultusunda derinleştirdiği soruşturmada, cinayetin aydınlatılmasını sağlayan bulgular şu şekilde rapora yansıdı:
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26 Mayıs'ta ağaçlık alanda bulunan ceset üzerinde yapılan ilk incelemelerde, maktul O.O.'nun boynunun kırılarak hayatını kaybettiği resmi olarak saptandı.
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