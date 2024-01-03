İstanbul'daki intihar girişiminin altından mide bulandıran iddialar çıktı
İstanbul'da TEM Otoyolu Sarıyer Seyrantepe mevkisindeki üstgeçitten kendini boşluğa bırakarak intihar girişiminde bulunan 19 yaşındaki genç kıza ailesi tarafından intihar etmesi için baskı yapıldığı, genç kızın, ağabeyleri tarafından cinsel istismara uğradığı öne sürüldü.
TEM Otoyolu Sarıyer Seyrantepe mevkiinde 25 Eylül 2023'te yaşanan olayda 19 yaşındaki Z.A., üstgeçitte intihar girişiminde bulunmuştu.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, otoyolun yan yol kısmını trafiğe kapatmış, itfaiye ekipleri ise hava yatağı açmıştı.
Yaklaşık 1 saat süren çalışmalar çerçevesinde ikna olmayan genç kız, kendini aşağıya atmıştı. Hava yatağına düşen genç kız hafif yaralı olarak kurtarılmış ve ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. Genç kızın atladığı o anlar ise kameralara yansımıştı.
Olayın ardından tedavisi tamamlanarak emniyete götürülen genç kızın, intihar girişiminin ardından dram çıktı. Hayat hikayesi kan donduran genç kız ifadesinde, ağabeyleri tarafından 2021 yılında cinsel istismara uğradığı için ailesi tarafından “intihar et” baskısı yapıldığını iddia etti.