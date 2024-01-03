İstanbul'daki intihar girişiminin altından mide bulandıran iddialar çıktı

Yaklaşık 1 saat süren çalışmalar çerçevesinde ikna olmayan genç kız, kendini aşağıya atmıştı. Hava yatağına düşen genç kız hafif yaralı olarak kurtarılmış ve ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. Genç kızın atladığı o anlar ise kameralara yansımıştı.