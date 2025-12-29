İstanbul'daki kan donduran cinayette Ayşe'nin katil zanlısından mahkemede şoke eden savunma!
İstanbul'da eski bir polis memuru tarafından öldürülerek cesedi bavulla yol kenarına bırakılan üniversite öğrencisi Ayşe T. cinayetinde katil zanlısı ile birlikte 8 sanık ilk kez hakim karşısına çıkarken, duruşma salonu bir anda karıştı.
Küçükçekmece’de eski polis memuru Cemil Koç tarafından öldürülen ve cesedi bavulla yol kenarına bırakılan üniversite öğrencisi Ayşe T. cinayetine ilişkin davanın görülmesine bugün başlanıyor. Katil zanlısı C.K.'un da bulunduğu 9 sanık ilk kez hakim karşısına çıktı.
Salonda C.K., E.T.'a bakması üzerine, E.T. tepki gösterdi. C.K.'un, "İstediğim yere bakarım" demesi üzerine, müşteki E.T., masada bulunan Ayse T.’ın fotoğrafının bulunduğu çerçeveyi ve suyu sanıklara fırlattı. Mahkeme Başkanı sanıkların sadece kürsüye dönük olması konusunda uyarıda bulundu.
Duruşmada ilk olarak tutuklu sanıklardan C.A.savunma yaptı. C.A.savunmasında, "Cesedin bavula konup taşınmasıyla ilgili bir bilgim yok. E.T. benim için Ayşe T. ile C.K. imam nikahı yaptığında şahit olduğumu söylemiş ama bu doğru değil. C.K. bana Ayşe T.'yi karısı olarak tanıtmıştı. C.K.'in evini Ayşe T. ile birlikte biz dizdik. Ayşe T. ve C.K., beraber İstanbul'da benim yanıma geldiler. Ben C.K.'in ailesini yakından tanırım. Çoğu işinde de yardımcı olurum. Arabası bozulduğunda ben tamir etmiştim. Biz en son 8 Temmuz'da görüştük, yüzlerinde hiçbir darp izi yoktu. O gün de bir araba tamir işi vardı. Biz hep beraber arabanın tamirine oradan da, C.K.'in evine gittik. C.K. benden bir telefon bulmamı istedi. Ben gidip bir telefon buldum ve C.K.'e götürdüm. C.K. benden E.T.'yı yanından alıp, yurda bırakmamı istedi. Ben de E.T.'yı alıp, yurda bırakıcaktım, yolda C.K. beni aradı, 'E.T.'yı geri getir, ben Ayşe T.'yi yurda bırakırım' dedi. E.T.'da bana, 'yurda gidelim, eşyalarımı alayım' dedi. Biz yurda gittik ve eşyaları aldık. Kapının önünde Ayşe T.'nin ayakkabılar vardı. E.T., 'kardeşim nerede?' deyince, C.K. 'burada yok' dedi. E.T. benden, onu C.K.'in evine götürmemi istedi. Biz de eve giderken, C.K. tekrar aradı, bu sefer bize, 'Benim Kocaeli'nde işim çıktı, ben E.T.'nın eşyalarını yurdun önünden alırım' dedi. E.T. eve gidip Ayşe T.'yi almak istedi. Eve gittik C.K. evdeydi, kapının önünde Ayşe T.'nin ayakkabılar vardı. E.T., 'kardeşim nerede?' deyince, C.K. 'burada yok' dedi. E.T., geri yurda dönmek istedi. E.T. ile yolda giderken bana, C.K. ile Ayşe T.'nin beraber olmasını istemediğini söyledi. Biz yurda vardık, görevliye sorduk, bize Ayşe T.'nin yurda gelmediğini söylediler. Biz C.K.'in evine geri gittik, evde temizlikçiler vardı, C.K. evde yoktu. Ayşe T.'ye de ulaşamadık. Bunun üzerine E.T., polise giderek şikayetçi oldu. Bir gün sonra polisler beni aradı ve karakola gittim. Ben bu cinayeti polislerden öğrendim, benim bu olayla ilgim yoktur. Ben, E.T. ve Ayşe T.'ye abilik yaptım başka amacım yoktu" dedi.
