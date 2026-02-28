İstanbul'daki kentsel dönüşüm yıkımında facianın eşiğinden dönüldü: Kepçe komşunun salonuna daldı!

Yıkım sırasında evinde YKS’ye hazırlanan üniversite adayı Z.S., yaşadığı dehşeti şu sözlerle anlattı:

"Bir anda her şey zangır zangır titremeye başladı. Gürültü yaklaştı, o sırada kepçe salonun içine girdi. Çığlık atmaya başladım. 'Durdurun' diye bağırdım ama durmadılar. Annem ve komşularım sinir krizi geçirdi."

Mağdur Beyhan Alp ise yıkımın yöntemine tepki göstererek, "Bodoslama girdiler. Gece sabaha kadar soğukta kaldık. Baştan makaslı makineyle başlasalardı bu zarar olmazdı" ifadelerini kullandı.