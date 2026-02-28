İstanbul'daki kentsel dönüşüm yıkımında facianın eşiğinden dönüldü: Kepçe komşunun salonuna daldı!
İstanbul Zeytinburnu’nda kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan bina, bitişik nizamdaki komşu apartmana kabusu yaşattı. Kepçe darbeleriyle duvarları delinen dairelerin içine molozlar dolarken, evinde ders çalışan bir öğrenci ölümden döndü.
İstanbul’un bitişik nizam yapılaşmasıyla bilinen ilçelerinden Zeytinburnu Nuripaşa Mahallesi’nde, kentsel dönüşüm faciasına ramak kaldı.
Riskli olduğu gerekçesiyle yıkımına başlanan bir binada, iş makinesinin sert darbeleri yan binadaki dairelerin duvarlarını yıktı. Olay sırasında evlerinde bulunan vatandaşlar büyük korku yaşadı.
Yıkım sırasında evinde YKS’ye hazırlanan üniversite adayı Z.S., yaşadığı dehşeti şu sözlerle anlattı:
"Bir anda her şey zangır zangır titremeye başladı. Gürültü yaklaştı, o sırada kepçe salonun içine girdi. Çığlık atmaya başladım. 'Durdurun' diye bağırdım ama durmadılar. Annem ve komşularım sinir krizi geçirdi."
Mağdur Beyhan Alp ise yıkımın yöntemine tepki göstererek, "Bodoslama girdiler. Gece sabaha kadar soğukta kaldık. Baştan makaslı makineyle başlasalardı bu zarar olmazdı" ifadelerini kullandı.
Eleştirilerin odağındaki müteahhit H.Y. ise can kaybı yaşanmaması için binaları önceden boşalttıklarını belirterek kendini savundu.