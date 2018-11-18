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  3. 18 Kasım 2018 16:46

İstanbul'daki kitap fuarında son gün izdihamı

37. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'nda hafta sonu yoğunluğu yaşandı. Üst geçitlerde yaya trafiği durma noktasına geldi.

İstanbul'daki kitap fuarında son gün izdihamı

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İstanbul'daki kitap fuarında son gün izdihamı

37. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, son gününde vatandaşların akınına uğradı. E-5 Karayolunda kilometrelerce kuyruk oluştu.

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İstanbul'daki kitap fuarında son gün izdihamı

Kitap fuarının son günü olması nedeniyle çok sayıda kişi fuarın düzenlendiği Beylikdüzü'ndeki TÜYAP Kongre ve Fuar Merkezi'ne akın etti. Kilometrelerce araç kuyrukları oluştu. Araç yoğunluğunun yanı sıra fuar merkezinin önünde bulunan üst geçitte yoğunluk yaşandı.

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İstanbul'daki kitap fuarında son gün izdihamı

İzdihama dönüşen yoğunluk nedeniyle fuara gelenler zor anlar yaşadı. E-5'te oluşan kilometrelerce kuyruk ve TÜYAP çevresindeki yoğunluk, havadan drone ile görüntülendi.

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