İstanbul'daki lüks AVM'nin kadınlar tuvaletinden sapık çıktı!

İddiaya göre, bir kadın vatandaş, tuvalete girdiğinde içeride bir erkeğin gizlice görüntü çekmeye çalıştığını fark etti. Olay anını video kaydına alan kadın ve güvenlik görevlisinin etkili müdahalesiyle birlikte şahıs suçüstü yakalandı.