İstanbul'daki lüks AVM'nin kadınlar tuvaletinden sapık çıktı!
İstanbul'un Kartal ilçesinde bulunan lüks bir alışveriş merkezinde tuvalete giren bir kadın kabinin altından içeri doğru uzanan cep telefonunu görünce neye uğradığını şaşırdı.
Kaynak: İHA
İstanbul Kartal'da bulunan bir alışveriş merkezinde tuvalete giren bir kadını gizlice görüntüleyen şüpheli suçüstü yakalandı. Tuvalet kabininde neye uğradığını şaşıran kadın kabinden dışarı çıkarak şüpheliye tepki gösterdi.
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İddiaya göre, bir kadın vatandaş, tuvalete girdiğinde içeride bir erkeğin gizlice görüntü çekmeye çalıştığını fark etti. Olay anını video kaydına alan kadın ve güvenlik görevlisinin etkili müdahalesiyle birlikte şahıs suçüstü yakalandı.
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Olay yerine polis ekipleri çağrıldı. Gizlice kayıt alırken yakalanan şahsın, telefonundaki görüntüleri açmamak için uzun süre mücadele ettiği görüldü.
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"Doğru, çektim, siliyorum" diyen şahsın, "tuvalete yanlışlıkla girdim" savunması ise dikkat çekti.
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