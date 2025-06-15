İstanbul'daki lüks otelin barında ''şampanya'' çatışması: Yaralılar var
İstanbul Beşiktaş'ta bir otelin barında 2 grup arasındaki şampanya patlatma tartışmasında silahlar konuştu. Olayda 2 kişi yaralanırken, 3 kişi de gözaltına alındı.
Olay, dün saat 01.30 sıralarında Vişnezade Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre otelin teras katındaki bara müşteri olarak gelen A.D. ve B.K. eğlenmeye başladı. Yine aynı bara gelen yan masadaki A.K., kardeşi A.K. ve kuzenleri Y.D. ise masaya şampanya söyledi. Garsonun siparişi getirmesinin ardından Y.D. masada şampanyayı patlattı. Ancak içki yan masadaki A.D. ve B.K.’nın üstüne sıçradı. Taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında koruması O.B.’nin silahını alan A.K., yan masadakilere ateş açtı.
Olayda B.K. ayağından ve A.K.’nin kardeşi A.K. ise baldırından yaralandı. İşletmenin camına 4 adet kurşun çekirdeği isabet ederken, ihbar üzerine oly yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında yaralı B.K. ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. A.K., yaralı kardeşi A.K., kuzenleri Y.D. ve koruma O.B., ise araçla otelden ayrıldı. Yaşananlar hem güvenlik hem de cep telefonu kameralarına yansıdı.
Olayın ardından çalışma başlatan Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekipleri, otelin güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmalarda otele silahın koruma O.B. tarafından sokulduğu tespit edildi. Olaya karışan ve adresine baskın yapılan A.K. polis tarafından yaralı halde yakalandı. A.K. ambulansla Sarıyer Seyrantepe'deki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Çalışmalarına devam eden Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekipleri, A.K. ve kuzeni Y.D.’nin 34 EAK 36 plakalı araçla Edirne’deki Kapıkule Sınır Kapısına doğru gittiklerini tespit etti. Şüphelilerin peşine düşen polis, Bulgaristan’a geçiş yapacakları sırada A.K. ve Y.D.‘yi yakaladı.Diğer yandan koruma O.B. de olayda kullanılan ruhsatsız silahla birlikte gözaltına alındı.