İstanbul'daki lüks otelin barında ''şampanya'' çatışması: Yaralılar var

Olayda B.K. ayağından ve A.K.’nin kardeşi A.K. ise baldırından yaralandı. İşletmenin camına 4 adet kurşun çekirdeği isabet ederken, ihbar üzerine oly yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında yaralı B.K. ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. A.K., yaralı kardeşi A.K., kuzenleri Y.D. ve koruma O.B., ise araçla otelden ayrıldı. Yaşananlar hem güvenlik hem de cep telefonu kameralarına yansıdı.