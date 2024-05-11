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İstanbul'daki lüks rezidansa kuyumcu faresi baskını

İstanbul'da peş peşe kuyumcu soygunları gerçekleştiren 9 kişilik çete lüks rezidansta yakalandı.

Kaynak: DHA
İstanbul'daki lüks rezidansa kuyumcu faresi baskını - Resim: 1
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İstanbul'daki lüks rezidansa kuyumcu faresi baskını - Resim: 2

İstanbul'da kepenklerini kırarak girdikleri kuyumculardan milyonlarca liralık soygun yapan 9 kişilik şebeke yakalandı.

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İstanbul'daki lüks rezidansa kuyumcu faresi baskını - Resim: 3

Şüphelilerin hırsızlık yaptıkları anlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

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İstanbul'daki lüks rezidansa kuyumcu faresi baskını - Resim: 4

Gözaltına alınan şüphelilerden biri hakkında 25 yıl, bir diğeri hakkında ise 4 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

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