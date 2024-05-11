İstanbul'daki lüks rezidansa kuyumcu faresi baskını
İstanbul'da peş peşe kuyumcu soygunları gerçekleştiren 9 kişilik çete lüks rezidansta yakalandı.
Kaynak: DHA
1 / 13
İstanbul'da kepenklerini kırarak girdikleri kuyumculardan milyonlarca liralık soygun yapan 9 kişilik şebeke yakalandı.
2 / 13
Şüphelilerin hırsızlık yaptıkları anlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.
3 / 13
Gözaltına alınan şüphelilerden biri hakkında 25 yıl, bir diğeri hakkında ise 4 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.
4 / 13