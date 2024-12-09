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İstanbul'daki Suriye Konsolosluğu'na yeni bayrak asıldı

Şişli Nişantaşı'nda bulunan Suriye Konsolosluğu'nda muhalifler Suriye bayrağını indirdi. Suriye bayrağının yerine ''Özgür Suriye'' yazılı bayrak açıldı.

Kaynak: DHA
İstanbul'daki Suriye Konsolosluğu'na yeni bayrak asıldı - Resim: 1

Muhaliflerin Şam'a girmesi ardından Şişli'deki Suriye Konsolosluğu binasında rejim bayrağı Pazar günü indirildi. 

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İstanbul'daki Suriye Konsolosluğu'na yeni bayrak asıldı - Resim: 2

Muhalifler binanın balkonunda üzerinde 'Özgür Suriye' yazan bayrak açtı; bu sırada caddede bekleyenler sevinç gösterilerinde bulunarak sloganlar attı.

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İstanbul'daki Suriye Konsolosluğu'na yeni bayrak asıldı - Resim: 3

YENİ BAYRAK ASILDI

Kırmızı beyaz ve siyah renkler üzerinde yeşil iki yıldız bulunan rejim bayrağının muhalifler tarafından indirilmesinin ardından bu sabah saatlerinde yeni bir gelişme daha yaşandı.

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İstanbul'daki Suriye Konsolosluğu'na yeni bayrak asıldı - Resim: 4

Nişantaşı'ndaki konsolosluk binasına yeni bayrak asıldı. Asılan bayrak yeşil beyaz ve siyah renklerden oluşuyor. Ayrıca bayrakta beyaz renk üzerinde kırmızı renkli üç yıldız bulunuyor. 

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