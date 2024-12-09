İstanbul'daki Suriye Konsolosluğu'na yeni bayrak asıldı
Şişli Nişantaşı'nda bulunan Suriye Konsolosluğu'nda muhalifler Suriye bayrağını indirdi. Suriye bayrağının yerine ''Özgür Suriye'' yazılı bayrak açıldı.
Kaynak: DHA
Muhaliflerin Şam'a girmesi ardından Şişli'deki Suriye Konsolosluğu binasında rejim bayrağı Pazar günü indirildi.
1 / 6
Muhalifler binanın balkonunda üzerinde 'Özgür Suriye' yazan bayrak açtı; bu sırada caddede bekleyenler sevinç gösterilerinde bulunarak sloganlar attı.
2 / 6
YENİ BAYRAK ASILDI
Kırmızı beyaz ve siyah renkler üzerinde yeşil iki yıldız bulunan rejim bayrağının muhalifler tarafından indirilmesinin ardından bu sabah saatlerinde yeni bir gelişme daha yaşandı.
3 / 6
Nişantaşı'ndaki konsolosluk binasına yeni bayrak asıldı. Asılan bayrak yeşil beyaz ve siyah renklerden oluşuyor. Ayrıca bayrakta beyaz renk üzerinde kırmızı renkli üç yıldız bulunuyor.
4 / 6