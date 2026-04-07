İstanbul'daki terör saldırısında gözaltı sayısı yükseldi!
İstanbul Levent'te İsrail Konsolosluğu önünde çıkan çatışmayla ilgili gözaltı sayısı 5'e yükseldi. Saldırganların olay yerine geldiği 2 araçta inceleme yapıldı. Aracın, Kocaeli'nin Dilovası ilçesinden kiralandığı ve teslim süresinin dün akşam dolduğu belirlendi.
İstanbul Levent'te teröristlerle polis ekipleri arasında çatışma çıkmış, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, bölgede yoğun güvenlik önlemi alınmıştı. Olayda 2 polis yaralanırken, 3 saldırgandan 1'i ölü, 2'si ise yaralı olarak etkisiz hale getirilmişti.
5 şüpheli gözaltına alındı
2 saldırgan yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan saldırganlarının sorgularının sürdüğü öğrenildi. Öte yandan olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 3 kişi de olay yerine yakın bölgede gözaltına alındı. Böylece gözaltına alınan şüpheli sayısı 5'e yükseldi.
Teröristlerin kullandığı araç incelemeye alındı
Saldırganların İzmit'ten geldiği otomobil ile olayın ardından bölgedeki bir inşaata kaçtığı öğrenilen 3 şüphelinin kullandığı hafif ticari araç, olay yeri inceleme ekipleri tarafından detaylı şekilde incelendi. Araçlar incelemelerin ardından çekiciyle emniyet otoparkına götürüldü.
Teslim süresi dün dolmuş
Polis ekiplerinin yürüttüğü incelemeler sonucunda, saldırganların olay yerine geldiği aracın izi Kocaeli'nin Dilovası ilçesine uzandı. Şüphelilerden Onur Ç. (25) tarafından 3 Nisan saat 20.30'da kiralanan aracın, sözleşmeye göre 6 Nisan Pazartesi (dün) aynı saatte teslim edilmesi gerektiği tespit edildi. Teslim süresi geçmesine rağmen aracı iade etmeyen şüphelilerin bugün eylemi gerçekleştirdikleri anlaşıldı.