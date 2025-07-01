İstanbul'daki üst geçitte 11 aylık SMA hastası Muhammet'in hayatını çaldılar
İstanbul Avcılar'da 11 aylık SMA'lı Muhammed bebeğin tedavisi için toplanan bağışların bulunduğu standı kırıp paraları alarak kayıplara karışan vicdansız hırsız kamerada...
Kaynak: DHA
İstanbul Esenyurt'ta oturan özel güvenlik görevlisi T.T. ile eşi Mehtap'ın üçüncü çocukları olarak 11 ay önce dünyaya gelen Muhammed'e SMA tanısı konuldu.
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Tedavisi yurt dışında büyük masraf gerektiren çocuğa ilaç için yardım toplanabilmesi amacıyla İstanbul Valiliği'nden izin alındı.
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Avcılar'daki Şükrübey Metrobüs üstgeçidine konulan bağış kumbarası, Çarşamba günü kimliği belirsiz bir kişi tarafından kırıldı ve içindeki paralar alındı.
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Şüphelinin paraları aldığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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