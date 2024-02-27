İstanbul'daki yangında tepki çeken manzara
İstanbul Gaziosmanpaşa'da binanın çatısında kimyasal ilaç nedeniyle meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangında akılalmaz bir görüntü ortaya çıktı... Bir mahallelinin elinde sigara balkonda yangını izlediği anlar tepki çekti.
Gaziosmanpaşa’da iddiaya göre işçilerin tadilat yaptığı binanın çatısında kimyasal ilaç nedeniyle ufak bir patlamanın ardından yangın çıktı. Çatı alev alev yanarken mahalleli sokağa döküldü. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, bitişikteki binanın balkonunda yangını umursamadan sigara içen adam "bu kadarına da" pes dedirtti.
Yangın, saat 10.00 sıralarında Gaziosmanpaşa Yıldıztabya Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre sokak üzerindeki bir binanın çatısında işçiler tadilat yaptığı esnada kimyasal ilacın ufak çaplı patlaması sonucu yangın çıktı.
Neye uğradığını şaşıran işçiler hızla çatıdan indi. Kısa sürede büyüyen yangın çatının her tarafını sarınca vatandaşlar itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi dört bir yandan yangına müdahale etti.
Yaklaşık yarım saat süren müdahale sonucu yangın kontrol altına alınırken, sokağa dökülen mahalleli ise büyük panik yaşadı.