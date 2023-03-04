İstanbul'dan deprem göçü başladı: 2 ilde ev ve arsa satışları patladı
İstanbul'da deprem korkusu nedeniyle imkanı olan vatandaşlar göç etmeye başladı. İstanbul'un yanı başındaki 2 ilde arsa ve ev satışları patladı.
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki büyük deprem 11 ilde yıkıma neden oldu. Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerde 45 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Türkiye'deki deprem gündemi fay hatlarının geçtiği bölgelerdeki insanları tedirgin ediyor. Özellikle İstanbul'da imkanı olan vatandaşlar göç etmeye başladı. Bu iller arasında Edirne ve Kırklareli de yer alıyor. Çok sayıda İstanbullu Edirne ve Kırklareli'nden arsa ve ev almaya ya da kiralamaya başladı. Fay hattı üzerinde olan Tekirdağ ise tercih edilmedi.
"SON 20 GÜNDE İSTANBUL'DAN GELEN 2 BİN KİŞİYE EV VE ARSA SATILDI"
Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık da depremlerin ardından Kırklareli'nde göç hareketliliğinin arttığını belirtti. Kırklareli'nin deprem bölgesi dışında olduğu için diğer illere göre daha güvende görüldüğünü dile getiren Ilık, "Tapu ve Kadastro Müdürlüğünden aldığım bilgiler doğrultusunda satışların arttığını öğrendim. Bizi de çevreden ve ülkemizin belirli yerlerinden arayanlar satılık arsa ve daire soranlar oluyor. Bölgemize doğru bir göç başladı. Geçmişte olmayan bir hareketlilik gözlüyoruz. Son 20 günde İstanbul'dan kentimize yerleşmek isteyen yaklaşık 2 bin kişiye ev ve arsa satıldı" diye konuştu.
Organize Sanayi Bölgesine yatırımcıların ilgisinin arttığını gözlemlediklerini belirten Ilık, yatırım için yeni başvuruların geldiğini söyledi.
"EDİRNE'YE BİR BAŞKA GÖÇ DALGASI VAR"
Edirne Ticaret Odası Başkanı Sezai Irmak ise başta deprem bölgelerinden olmak üzere deprem tehlikesi altındaki illerden güvenli şehirlere göç başladığını belirtti.