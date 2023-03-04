İstanbul'dan deprem göçü başladı: 2 ilde ev ve arsa satışları patladı

"SON 20 GÜNDE İSTANBUL'DAN GELEN 2 BİN KİŞİYE EV VE ARSA SATILDI"

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık da depremlerin ardından Kırklareli'nde göç hareketliliğinin arttığını belirtti. Kırklareli'nin deprem bölgesi dışında olduğu için diğer illere göre daha güvende görüldüğünü dile getiren Ilık, "Tapu ve Kadastro Müdürlüğünden aldığım bilgiler doğrultusunda satışların arttığını öğrendim. Bizi de çevreden ve ülkemizin belirli yerlerinden arayanlar satılık arsa ve daire soranlar oluyor. Bölgemize doğru bir göç başladı. Geçmişte olmayan bir hareketlilik gözlüyoruz. Son 20 günde İstanbul'dan kentimize yerleşmek isteyen yaklaşık 2 bin kişiye ev ve arsa satıldı" diye konuştu.