İstanbul'dan kaçış başladı: Havalimanında bayram tatili yoğunluğu

Çocuklarıyla birlikte Mardin’e giden Tenzile Toprak ise, "Annem rahatsızdı, onu görünmeye gidiyoruz. Bayramı da fırsat bildik. Bir de çocuklar da yeterince evde sıkıldılar. Okullar da zaten biliyorsunuz, biraz stres atsınlar. Mardin’e gidiyoruz. Fiyatlar da çok yüksekti. Son dakikaya da bırakmadık ama bayrama yakın olduğu için fiyatlar yüksek" şeklinde konuştu.