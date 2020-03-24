İstanbul'dan tarihi kareler! Tarihi meydanlar boş kaldı
İstanbul'da yılın 365 günü insan seli olan caddeler, korana virüs sebebiyle şimdi boş fotoğraflanıyor.
İstanbul`un tarihi sokaklarında ilginç kareler yakalayan foto muhabirleri, tarihe kayıt düşüyorlar. İstiklal caddesi, Yeni Cami önü, Haliç Köprüsü ve Sirkeci gibi mekanlarda tek tük insan bulabilen sanatçılar, aldıkları kareleri ile gelecekte çok konuşulacak.
Günübirlik 2-3 milyon ziyaretçisinin olduğu 16 milyon nüfuslu İstanbul'da sokakların bomboş olması farklı kareler ortaya çıkartıyor. Bu arada dükkanların kapalı olmasını fırsat bilen grafiti sanatçıları da dükkanların kepenklerine durumun vehametini anlatan figürler çiziyorlar.
Yeni çizildiği virüsü hatırlatmasından anlaşılan bir grafiti çizim önünde, yüzünü atkısı ile kapatan bir gencin karesi, İstanbul'da gündemi anlatan en güzel kare oldu.