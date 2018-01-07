İstanbullu İstiklal Caddesi'ne akın etti
Geçtiğimiz yıl bu zamanlarda Taksim Meydanı’na kar hakimken, bu günlerde yazdan kalma bir gün yaşanıyor. Sıcak havayı fırsat bilen çok sayıda vatandaşın ailesiyle birlikte İstiklal Caddesi’ne gelmesi adeta insan seli oluşturdu.
Geçtiğimiz yıl bu zamanlarda İstiklal Caddesi’ne kar hakimken, bu günlerde yazdan kalma bir gün yaşanıyor. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üstünde seyrettiği ocak ayında çok sayıda vatandaş havanın güzelliğini fırsat bilerek İstiklal Caddesi’ne akın etti.
Nostaljik tramvayın da hizmete girmesiyle birçok vatandaş ailesiyle birlikte Taksim’in sembolü haline gelen tramvaya bindi.
Güneşli havayı fırsat bilen kimi vatandaşlar çocuklarıyla birlikte Taksim Meydanı’na bol bol fotoğraf çektirirken, kimileri de kuşları besledi. Ocak ayı olmasına rağmen sıcak havanın keyfini çıkaran vatandaşlar, Taksim Meydanı’ndaki sokak müzisyenlerini beğeniyle dinledi.