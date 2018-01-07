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  3. 07 Ocak 2018 17:59

İstanbullu İstiklal Caddesi'ne akın etti

Geçtiğimiz yıl bu zamanlarda Taksim Meydanı’na kar hakimken, bu günlerde yazdan kalma bir gün yaşanıyor. Sıcak havayı fırsat bilen çok sayıda vatandaşın ailesiyle birlikte İstiklal Caddesi’ne gelmesi adeta insan seli oluşturdu.

İstanbullu İstiklal Caddesi'ne akın etti

Geçtiğimiz yıl bu zamanlarda İstiklal Caddesi’ne kar hakimken, bu günlerde yazdan kalma bir gün yaşanıyor. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üstünde seyrettiği ocak ayında çok sayıda vatandaş havanın güzelliğini fırsat bilerek İstiklal Caddesi’ne akın etti.

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İstanbullu İstiklal Caddesi'ne akın etti

Nostaljik tramvayın da hizmete girmesiyle birçok vatandaş ailesiyle birlikte Taksim’in sembolü haline gelen tramvaya bindi.

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İstanbullu İstiklal Caddesi'ne akın etti

Güneşli havayı fırsat bilen kimi vatandaşlar çocuklarıyla birlikte Taksim Meydanı’na bol bol fotoğraf çektirirken, kimileri de kuşları besledi. Ocak ayı olmasına rağmen sıcak havanın keyfini çıkaran vatandaşlar, Taksim Meydanı’ndaki sokak müzisyenlerini beğeniyle dinledi.

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İstanbullu İstiklal Caddesi'ne akın etti

“Ocak'ı ocak ayı gibi yaşamak isterdim”
Havanın güzelliğini fırsat bilerek eşiyle birlikte Taksim Meydanı’na gelen Leman Çetinkaya, “Bence her ayın mevsimini yaşamak daha doğru, güzel olur. Ocağı ocak ayı gibi yaşamak isterdim. Karda gelip burada yürümekten daha mutlu olurdum” diye konuştu.

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