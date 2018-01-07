İstanbullu İstiklal Caddesi'ne akın etti

“Ocak'ı ocak ayı gibi yaşamak isterdim”

Havanın güzelliğini fırsat bilerek eşiyle birlikte Taksim Meydanı’na gelen Leman Çetinkaya, “Bence her ayın mevsimini yaşamak daha doğru, güzel olur. Ocağı ocak ayı gibi yaşamak isterdim. Karda gelip burada yürümekten daha mutlu olurdum” diye konuştu.