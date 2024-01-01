  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. İstanbullu yılın ilk gününde eve kapandı

İstanbullu yılın ilk gününde eve kapandı

İstanbul'da yeni yılın ilk gününde otoyollar, sokaklar ve caddeler boş kaldı. Trafik yoğunluğu yüzde 1 olarak ölçüldü.

Kaynak: DHA
İstanbullu yılın ilk gününde eve kapandı - Resim: 1

2024 yılının ilk gününde İstanbul'da yolların boş olduğu görüldü.

1 / 9
İstanbullu yılın ilk gününde eve kapandı - Resim: 2

İstanbul'da yeni yılın ilk gününde otoyollar, sokaklar ve caddeler ile metro, metrobüs ve otobüs duraklarının yoğınluk gözlenmedi.

2 / 9
İstanbullu yılın ilk gününde eve kapandı - Resim: 3

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, trafik verilerine göre saat 09.15 itibarıyla trafik yoğunluk seviyesi yüzde 1 olarak ölçüldü.

3 / 9
İstanbullu yılın ilk gününde eve kapandı - Resim: 4
4 / 9