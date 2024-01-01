İstanbullu yılın ilk gününde eve kapandı
İstanbul'da yeni yılın ilk gününde otoyollar, sokaklar ve caddeler boş kaldı. Trafik yoğunluğu yüzde 1 olarak ölçüldü.
Kaynak: DHA
2024 yılının ilk gününde İstanbul'da yolların boş olduğu görüldü.
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İstanbul'da yeni yılın ilk gününde otoyollar, sokaklar ve caddeler ile metro, metrobüs ve otobüs duraklarının yoğınluk gözlenmedi.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, trafik verilerine göre saat 09.15 itibarıyla trafik yoğunluk seviyesi yüzde 1 olarak ölçüldü.
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