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İstanbullular plajlara akın etti; adım atacak yer kalmadı

İstanbul'da sıcaktan bunalan vatandaşlar sahillere akın etti. Sarıyer'deki Kısırkaya Plajı en çok tercih edilen plaj oldu.

İstanbullular plajlara akın etti; adım atacak yer kalmadı - Resim: 1

Sıcak havadan bunalan İstanbullular yine sahillere akın etti. 

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İstanbullular plajlara akın etti; adım atacak yer kalmadı - Resim: 2

Son günlerde boğulma vakalarıyla gündeme gelen Sarıyer'deki Kısırkaya Plajı vatandaşların en çok tercih ettiği plaj oldu. 

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İstanbullular plajlara akın etti; adım atacak yer kalmadı - Resim: 3

Dalgalara aldırmadan denize giren vatandaşlara plajda görevli cankurtaranlar tarafından açılmamaları konusunda sürekli anons yapıldı.(DHA)

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İstanbullular plajlara akın etti; adım atacak yer kalmadı - Resim: 4
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