İstanbullular plajlara akın etti; adım atacak yer kalmadı
İstanbul'da sıcaktan bunalan vatandaşlar sahillere akın etti. Sarıyer'deki Kısırkaya Plajı en çok tercih edilen plaj oldu.
Sıcak havadan bunalan İstanbullular yine sahillere akın etti.
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Son günlerde boğulma vakalarıyla gündeme gelen Sarıyer'deki Kısırkaya Plajı vatandaşların en çok tercih ettiği plaj oldu.
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Dalgalara aldırmadan denize giren vatandaşlara plajda görevli cankurtaranlar tarafından açılmamaları konusunda sürekli anons yapıldı.(DHA)
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