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İstanbullular plajlara akın etti

Kurban Bayramı tatilini İstanbul'da geçirenler plajlara akın etti. Büyükçekmece plajındaki yoğunluk havadan görüntülendi.

Kaynak: DHA
İstanbullular plajlara akın etti - Resim: 1

9 günlük Kurban Bayramı tatilini tatil beldelerinde ve memleketlerinde geçirmek isteyenlerin şehir dışına çıkmasıyla İstanbul trafiğinde yoğunluk azaldı.

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İstanbullular plajlara akın etti - Resim: 2

İstanbul'da kalanlar sıcak havayı da fırsat bilerek plajlara akın etti.

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İstanbullular plajlara akın etti - Resim: 3

Büyükçekmece plajı ve Florya plajında bayramın ilk gününde yoğunluk oluştu.

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İstanbullular plajlara akın etti - Resim: 4

Bazı vatandaşlar aileleriyle bazıları ise arkadaş gruyla plaja gelerek güzel havanın tadını çıkardı. 

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