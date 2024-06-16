İstanbullular plajlara akın etti
Kurban Bayramı tatilini İstanbul'da geçirenler plajlara akın etti. Büyükçekmece plajındaki yoğunluk havadan görüntülendi.
Kaynak: DHA
9 günlük Kurban Bayramı tatilini tatil beldelerinde ve memleketlerinde geçirmek isteyenlerin şehir dışına çıkmasıyla İstanbul trafiğinde yoğunluk azaldı.
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İstanbul'da kalanlar sıcak havayı da fırsat bilerek plajlara akın etti.
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Büyükçekmece plajı ve Florya plajında bayramın ilk gününde yoğunluk oluştu.
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Bazı vatandaşlar aileleriyle bazıları ise arkadaş gruyla plaja gelerek güzel havanın tadını çıkardı.
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