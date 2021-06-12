İstanbullular Şile plajı ve Belgrad Ormanı'na akın etti
İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı cumartesi günü Şile plajları doldu. Piknik yapmaya hasret kalan İstanbullular, Belgrad Ormanı girişinde uzun araç kuyrukları oluşturdu.
Şile'de bulunan halk plajındaki kalabalık korana virüs salgını öncesindeki günlerini aratmadı.
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Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı cumartesi günü Şile ve çevresindeki plajları akına uğradı.
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Sabah saatlerinden itibaren plajı dolduran İstanbullular gün boyu deniz ve güneşin tadını çıkarttı.
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Kumsalda şemsiyelerin altında genellikle gruplar halinde oturan İstanbulluların denize girdikleri anlarda ise zaman zaman sosyal mesafe kurallarını unuttukları görüldü.
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