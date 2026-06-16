İstanbullulara yeni metro hattı müjdesi: 19 Haziran'da hizmete açılıyor

Havalimanı Ulaşımında Eksik Halka Tamamlanıyor

Hatırlanacağı üzere, mega havalimanı metro projesinin Kağıthane-İstanbul Havalimanı ve Gayrettepe etapları geçtiğimiz yıllarda; Kargo Terminali-Arnavutköy Hastane arası ise bu yılın Mart ayında devreye alınmıştı. Bakan Uraloğlu'nun açıklamasıyla birlikte projenin Halkalı-Arnavutköy kesimindeki çalışmaların da bittiği müjdelendi. Bu yeni açılışla birlikte; İbn Haldun Üniversitesi, Kayaşehir, Olimpiyatköy, Halkalı Stadı ve Halkalı istasyonları resmen yolcu kabulüne başlayacak.