İstanbullulara yeni metro hattı müjdesi: 19 Haziran'da hizmete açılıyor
Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 21,75 kilometrelik Halkalı-Arnavutköy metro hattının 19 Haziran'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açılacağını duyurdu. Marmaray ve 4 dev metro hattıyla entegre olacak yeni proje sayesinde Halkalı ile İstanbul Havalimanı arası seyahat süresi tam 30 dakikaya inecek.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun yaptığı açıklamaya göre, yapımı tamamlanan 21,75 kilometrelik Halkalı-Arnavutköy metro hattı, 19 Haziran tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle İstanbulluların hizmetine açılacak.
Havalimanı Ulaşımında Eksik Halka Tamamlanıyor
Hatırlanacağı üzere, mega havalimanı metro projesinin Kağıthane-İstanbul Havalimanı ve Gayrettepe etapları geçtiğimiz yıllarda; Kargo Terminali-Arnavutköy Hastane arası ise bu yılın Mart ayında devreye alınmıştı. Bakan Uraloğlu'nun açıklamasıyla birlikte projenin Halkalı-Arnavutköy kesimindeki çalışmaların da bittiği müjdelendi. Bu yeni açılışla birlikte; İbn Haldun Üniversitesi, Kayaşehir, Olimpiyatköy, Halkalı Stadı ve Halkalı istasyonları resmen yolcu kabulüne başlayacak.
"Havalimanına Kesintisiz Ulaşım Sadece 30 Dakika"
Yeni hat; Vezneciler-Sultangazi, Bakırköy-Başakşehir, Ataköy-İkitelli ve Kabataş-Esenyurt gibi İstanbul'un ana arterlerini taşıyan 4 farklı büyük metro hattıyla doğrudan birbirine bağlanacak.
Halkalı İstasyonu'nda Marmaray ile entegre olacak olan yeni hat sayesinde, Halkalı'dan İstanbul Havalimanı'na seyahat süresi 30 dakikaya düşecek. Bu dev adım, uçak seyahati yapacak İstanbullular için yollarda kaybedilen saatleri ve trafik stresini kalıcı olarak tarihe karıştırmış olacak.