İstanbulluların kabusu olan eli silahlı çetelerin ipi çekildi

Adreslerde yapılan aramalarda 1 illegal silah atölyesi, 2 AK-47 uzun namlulu tüfek ve şarjörü, 1 otomatik tabanca, 222 tabanca ve şarjörü, 4 kalem görünümlü suikast silahı, bin 222 adet fişek, 575 adet şarjör, çok sayıda tabanca parçası, illegal silah atölyesi faaliyetinde kullanılan sütun matkap, taşlama makinesi, masa tipi mengene, kompresör makinesi ve test atışlarında kullanılan doldur boşalt bidonu ele geçirildi.