İstanbulluların kabusu olan eli silahlı çetelerin ipi çekildi
İstanbul’da çok sayıda farklı silahlı eyleme katılan ve silah imalatıyla ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Toplam 12 ilçede düzenlenen operasyonlarda kalem görünümlü silahlardan, uzun namlulu tüfeklere kadar pek çok suç aleti ele geçirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütlü olarak silah imalatı, ticareti ve kaçakçılığı yapan kişilerle kurşunlama, yağma, tehdit suçlarını işleyen motosikletli suç şebekelerine yönelik çalışma başlattı.
Çalışmalarda son 15 gün içerisinde Arnavutköy, Avcılar, Bakırköy, Bahçelievler, Beykoz, Esenyurt, Fatih, Güngören, Küçükçekmece, Pendik, Sultangazi ve Ümraniye'de şüphelilere ait adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 67 kişi gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda 1 illegal silah atölyesi, 2 AK-47 uzun namlulu tüfek ve şarjörü, 1 otomatik tabanca, 222 tabanca ve şarjörü, 4 kalem görünümlü suikast silahı, bin 222 adet fişek, 575 adet şarjör, çok sayıda tabanca parçası, illegal silah atölyesi faaliyetinde kullanılan sütun matkap, taşlama makinesi, masa tipi mengene, kompresör makinesi ve test atışlarında kullanılan doldur boşalt bidonu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 67 şüpheliden 13’ü sevk edildikleri mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 49’u tutuklandı. 5 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.