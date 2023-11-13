İstanbulluların kabusu olan hırsızlık çetesi çökertildi

Asayiş Şube Müdürlüğü, Oto Hırsızlık Büro Amirliği tarafından yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından özellikle Anadolu yakasında lüks evlere girerek hırsızlık yapan bir çeteye yönelik operasyon yapıldı. Polis daha önceden tespit ettiği 12 adrese eş zamanlı baskın yaparken, çete lideri Murat D.’nin de aralarında bulunduğu 8 kişiyi gözaltına aldı. Baskın yapılan evlerde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, çok sayıda mermi, bilgisayar, çalıntı plakalar ele geçirildi. Hırsızlık çetesiyle ilgili daha önce yapılan ara operasyonlarda gözaltına alınan 8 kişinin tutuklandığı öğrenildi. Bu operasyonla birlikte 16 kişilik çete tamamen çökertilmiş oldu.