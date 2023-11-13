İstanbulluların kabusu olan hırsızlık çetesi çökertildi
İstanbul'da girdikleri lüks evlerden hırsızlık yapan çete, polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelilerin lüks evlerden çaldıkları son model otomobilleri, suçta kullanan kişilere 50 ile 70 bin lira karşılığında sattıkları belirlendi.
İstanbul'da balkonlarına ya da pencerelerine tırmanarak girdikleri lüks evlerden hırsızlık yapan çete, polis ekipleri tarafından yakalandı. Liderliğini çok sayıda polise geliş kaydı ve 13 ayrı dosyadan hakkında yakalama kararı bulunan Murat D.(31)in yaptığı 8 kişi adliyeye sevk edildi. Aynı çete üyesi 8 kişinin ise ara operasyonlarla yakalanarak tutuklandığı öğrenildi. Şüphelilerin lüks evlerden çaldıkları son model otomobilleri, suçta kullanan kişilere 50 ile 70 bin lira karşılığında sattıkları belirlendi.
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Asayiş Şube Müdürlüğü, Oto Hırsızlık Büro Amirliği tarafından yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından özellikle Anadolu yakasında lüks evlere girerek hırsızlık yapan bir çeteye yönelik operasyon yapıldı. Polis daha önceden tespit ettiği 12 adrese eş zamanlı baskın yaparken, çete lideri Murat D.’nin de aralarında bulunduğu 8 kişiyi gözaltına aldı. Baskın yapılan evlerde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, çok sayıda mermi, bilgisayar, çalıntı plakalar ele geçirildi. Hırsızlık çetesiyle ilgili daha önce yapılan ara operasyonlarda gözaltına alınan 8 kişinin tutuklandığı öğrenildi. Bu operasyonla birlikte 16 kişilik çete tamamen çökertilmiş oldu.
Oto Hırsızlık Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmalarda şüphelilerin hırsızlık için özellikle müstakil lüks evleri tercih ettikleri ve balkon ya da pencere camlarından içeri girdikleri öğrenildi. Mağdurların evde olduğu saatlerde sabaha karşı içeri giren şüphelilerin, para, ziynet eşyası ve elektronik eşyaların yanı sıra buldukları kontak anahtarı ile park halindeki otomobilleri de çaldıkları tespit edildi.
Şüphelilerin çaldıkları otomobilleri önce kendi yaptıkları hırsızlıklarda kullandıkları daha sonra ise suçta kullanan başka kişilere sattıkları belirlendi. Şüphelilerin çoğunluğu lüks otomobilleri 50 ile 70 bin lirası arasında değişen fiyatlarda sattıkları öğrenildi. Otomobilleri ele geçirmek için operasyon yapan polis ekiplerinin çalıntı otonun satıldığı kişinin Pendik’te bir adrese yaptığı baskında yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildiği olayla ilgili soruşturmanın Narkotik Şube Müdürlüğü tarafından sürdürüldüğü belirtildi.