İstanbulluların kişi başı geliri 10 yıl öncesine geriledi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İstanbul Planlama Ajansı “Son Verilerle İstanbul Ekonomisi” raporunu yayımladı. Raporunun 2021 yılı 1. çeyrek sonuçlarına göre İstanbul’un ekonomisi, 2019 yılına bakıldığında 2013 yılından beri 60 milyar dolara yakın daraldı. 2019 verilerine göre İstanbul’un ekonomisi 232 milyar dolar GSYH ile Türkiye ekonomisinin yüzde 31’ini oluşturuyor.