İstanbulluların kişi başı geliri 10 yıl öncesine geriledi
İstanbul ekonomisinde, 2013-2019 yılları arasında 60 milyar dolarlık daralma yaşandı. 2019 yılında kişi başı gelir, 5 bin dolardan fazla düşerek 10 yıl öncesine geriledi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İstanbul Planlama Ajansı “Son Verilerle İstanbul Ekonomisi” raporunu yayımladı. Raporunun 2021 yılı 1. çeyrek sonuçlarına göre İstanbul’un ekonomisi, 2019 yılına bakıldığında 2013 yılından beri 60 milyar dolara yakın daraldı. 2019 verilerine göre İstanbul’un ekonomisi 232 milyar dolar GSYH ile Türkiye ekonomisinin yüzde 31’ini oluşturuyor.
2019 yılında kişi başı gelir, beş bin dolardan fazla düşerek 10 yıl öncesine geriledi. 2019 verilerine göre İstanbul, 15.285 dolarla Türkiye’de kişi başı geliri en yüksek il. 2013 yılında, İstanbul’un kişi başı geliri 20 bin 726 dolardı. 2013-2019 yılları arası kişi başı gelir yüzde 26 azaldı. 2019'da İstanbul’daki kişi başı dolar cinsi gelir, on yıl önceki 2009’daki seviyesine geriledi.
İstanbul ekonomisinde son 17 yıldır hizmet sektörünün ağırlığı arttı.
2005-2018 arası, İstanbul’da istihdam edilen kişi sayısı 2 milyonun üzerinde arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 50’sini kadınlar, yüzde 59’unu 35-54 yaş grubu kişiler ve yüzde 53’ünü yüksek öğretim mezunu kişiler oluşturdu.