İstanbulluların yıllardır beklediği Sabiha Gökçen müjdesi geldi

Yeni pistin devreye girmesi ile birlikte eski pistin yaklaşık 6 ay sürecek bir bakıma alınması planlanırken, 2024’ün başından itibaren iki pistli operasyonun başlaması ön görülüyor. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gerçekleştirilmesi planlanan bu projeler sonrasında ise paralel yaklaşma ve kalkış sayesinde hızlı bir akışın sağlanması bekleniyor.