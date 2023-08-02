İstanbul'u bekleyen kabus ortaya çıktı

İHA'nın haberine göre İstanbul’a su sağlayan barajların doluluk oranları İSKİ verilerine göre Papuçdere yüzde 4 ve Kazandere barajlarında ise yüzde 7 noktasına kadar düşerek kuruma noktasına geldi. Alibey Barajında doluk oranı yüzde 18,4 seviyesine kadar düştü. Daha önce Alibey Barajında su seviyesinin düşmesi ile 3 farklı noktada baraja atılan araçlar gün yüzüne çıkmıştı.