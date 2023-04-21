İstanbul'u dolu vurdu! Yayalar kaçamadı, sürücüler benzincilere sığındı

Bayram tatili için yola çıkan ve doludan kaçan Taner İlhan, “Biz aslında tatil yoluna çıkmıştık bayram için. Bir anda dolu yağdı. Kendimizi zar zor akaryakıt istasyonuna attık. Çok kötü bir hava şartı var. Böyle bir şey beklemiyordukö diye konuştu