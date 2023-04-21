İstanbul'u dolu vurdu! Yayalar kaçamadı, sürücüler benzincilere sığındı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da bekleyen yağış etkisini göstermeye başladı. Özellikle Arnavutköy ve Başakşehir ilçelerinde etkili olan yağış nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Arnavutköy'de etkili olan dolu yağışı nedeniyle sürücüler akaryakıt istasyonuna sığındı.
İstanbul için yapılan uyarının ardından, özellikle Başakşehir ve Arnavutköy ilçelerinde dolu yağışı ve sağanak yağış etkili oldu. Saat 15.30 sıralarında etkili olan yağış nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.
DHA'nın haberine göre yağıştan korunmak isteyen bazı vatandaşlar montu ile kendini korumaya çalışırken bazıları ise bina saçaklarına sığındı. Arnavutköy'de ise dolu yağışı etkili oldu. Doludan kaçan birçok sürücü akaryakıt istasyonlarına sığındı. Dolu yağışını eğlenceye çevirenlerde oldu.
Akaryakıt istasyonuna sığınan sürücülerden Uğur Şen, “Doluya tutulduk mecbur buraya sığınmak durumunda kaldık. Zor kurtardık diyebilirim. Bayağıda yağmur yağıyor yola çıkmak imkânsız diyebilirimö dedi.
Bayram tatili için yola çıkan ve doludan kaçan Taner İlhan, “Biz aslında tatil yoluna çıkmıştık bayram için. Bir anda dolu yağdı. Kendimizi zar zor akaryakıt istasyonuna attık. Çok kötü bir hava şartı var. Böyle bir şey beklemiyordukö diye konuştu