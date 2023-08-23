İstanbul'u kirleten gemiye rekor ceza

Açıklamada, "İncelemeler sonucunda deniz kirliliğine neden olan geminin Libya bayraklı KEVALAY QUEEN ro-ro gemisi oldupu tespit edildi. Çevre Ajansı tarafından gemiye 13.265.525.52 TL idari para cezası kesildi. " ifadelerine yer verildi. Olayla ilgili Cumhuriyet savcısı talilmatıyla Sahil Güvenlik ekipleri tarafından da adli süreç başlatıldı. (DHA)