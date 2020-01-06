İstanbul'da kuvvetli sağanak ! Trafik durma noktasında

İstanbul’da gece saatlerinde etkili olmaya başlayan yağmur, sabah saatlerinde de devam etti.



Rüzgarın da etkili olduğu yağmurda vatandaşlar zor anlar yaşadı.



Meteoroloji dün yaptığı açıklamada,



"Yapılan son değerlendirmelere göre, bu akşam saatlerinden itibaren bölge genelinde görülecek sağanağın, il genelinde salı gece saatlerine kadar kuvvetli (60-100 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadelerine yer vermişti.