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  3. 06 Ocak 2020 08:43

İstanbul'da kuvvetli sağanak ! Trafik durma noktasında

İstanbul'da dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış bu sabah da etkili oldu. Saat 08.40 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 76'ya ulaştı.

İstanbul'da kuvvetli sağanak ! Trafik durma noktasında

İstanbul’da gece saatlerinde etkili olmaya başlayan yağmur, sabah saatlerinde de devam etti.

Rüzgarın da etkili olduğu yağmurda vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Meteoroloji dün yaptığı açıklamada,

"Yapılan son değerlendirmelere göre, bu akşam saatlerinden itibaren bölge genelinde görülecek sağanağın, il genelinde salı gece saatlerine kadar kuvvetli (60-100 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadelerine yer vermişti.

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İstanbul'da kuvvetli sağanak ! Trafik durma noktasında

TRAFİK DURUMU
Saat 08.40 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 76'ya ulaşmış durumda.

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İstanbul'da kuvvetli sağanak ! Trafik durma noktasında

SEFER İPTALLERİ
İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) de bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

İptal edilen seferler şöyle:

07:45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı

08:10 Kadıköy-Yenikapı-Bursa

08:30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy

09:50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa

10:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy

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İstanbul'da kuvvetli sağanak ! Trafik durma noktasında

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