İstanbul'u sel aldı! Araçlar sulara gömüldü
İstanbul'un Arnavutköy, Başakşehir ve Küçükçekmece ilçelerinde etkili olan sağanak yağış su baskınlarına neden oldu. Yağmur nedeniyle araçlar suya gömüldü. Kuvvetli yağış nedeniyle Eminönü-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay Hattı'nın bazı istasyonlarında sefer iptali yapılırken, Maçka-Taşkışla ve Eyüp-Piyer Loti Teleferik Hatları işletmeye kapatıldı.
İstanbul'da sağanak yağış etkisini gösterdi. Kuvvet yağış Başakşehir ve Küçükçekmece'de su baskınlarına neden oldu. Yağmur suları nedeniyle araçlar sulara gömüldü. O anlar kameralara yansıdı.
Arnavutköy ve Başakşehir’de ise bazı caddeler göle döndü. Yağış nedeniyle trafiğin kapanmasıyla da vatandaşlar ve sürücüler zorluk yaşadı.
VALİ GÜL'DEN UYARI
Sosyal medya hesabından açıklama yapan İstanbul Valisi Davut Gül, "Sevgili İstanbullular, ilimiz genelinde kuvvetli yağış devam etmektedir ve sabaha kadar yağış beklentisi tahmin edilmektedir. Lütfen su basma riski bulunan yerleri ivedi şekilde boşaltınız." ifadeleri yer aldı.
AFAD'DEN SEL UYARISI
AFAD'dan yapılan uyarıda ise "İstanbul'da kuvvetli yağışların yarın sabah saatlerine kadar sürmesi bekleniyor. Sel yıldırım ve su baskınlarına karşı dikkatli olunmalı" denildi.