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  4. İstanbul'u teğet geçen kar, megakentin burnunun ucunu beyaza bürüdü

İstanbul'u teğet geçen kar, megakentin burnunun ucunu beyaza bürüdü

Kocaeli'de etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Vatandaşlar karın tadını çıkarırken, belediye ekipleri de sahada çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: DHA / İHA
İstanbul'u teğet geçen kar, megakentin burnunun ucunu beyaza bürüdü - Resim: 1

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından Kocaeli'nde kar yağışı başladı. Hava sıcaklığının 3 derece ölçüldüğü kentte, sabah saatlerinden itibaren yer yer yoğun şekilde devam eden kar yağışı, vatandaşların kar hasretine de son verdi.

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İstanbul'u teğet geçen kar, megakentin burnunun ucunu beyaza bürüdü - Resim: 2

Özellikle yüksek kesimlerde etkisini artıran yağış, kartpostallık manzaralar da oluşturdu.

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İstanbul'u teğet geçen kar, megakentin burnunun ucunu beyaza bürüdü - Resim: 3

Kocaeli Üniversitesi ve Hastanesinin bulunduğu Umuttepe bölgesi de tamamen beyaz örtüyle kaplandı.

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İstanbul'u teğet geçen kar, megakentin burnunun ucunu beyaza bürüdü - Resim: 4

Karın sabaha karşı şiddetini artırmasıyla Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri bünyesinde oluşturulan kar timleri de harekete geçti.

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