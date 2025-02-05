İstanbul'u teğet geçen kar, megakentin burnunun ucunu beyaza bürüdü

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından Kocaeli'nde kar yağışı başladı. Hava sıcaklığının 3 derece ölçüldüğü kentte, sabah saatlerinden itibaren yer yer yoğun şekilde devam eden kar yağışı, vatandaşların kar hasretine de son verdi.