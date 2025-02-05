İstanbul'u teğet geçen kar, megakentin burnunun ucunu beyaza bürüdü
Kocaeli'de etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Vatandaşlar karın tadını çıkarırken, belediye ekipleri de sahada çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: DHA / İHA
Meteoroloji'nin uyarılarının ardından Kocaeli'nde kar yağışı başladı. Hava sıcaklığının 3 derece ölçüldüğü kentte, sabah saatlerinden itibaren yer yer yoğun şekilde devam eden kar yağışı, vatandaşların kar hasretine de son verdi.
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Özellikle yüksek kesimlerde etkisini artıran yağış, kartpostallık manzaralar da oluşturdu.
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Kocaeli Üniversitesi ve Hastanesinin bulunduğu Umuttepe bölgesi de tamamen beyaz örtüyle kaplandı.
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Karın sabaha karşı şiddetini artırmasıyla Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri bünyesinde oluşturulan kar timleri de harekete geçti.
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