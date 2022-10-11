İstanbul'un 11 ilçesinde su kesintisi
İstanbul'un 11 ilçesinde su kesintisi yapılacak. İSKİ'den yapılan açıklamada, kesintinin 24 saat süreceği belirtildi.
İSKİ tarafından yayımlanan 11 Ekim arıza-kesinti listesiyle birlikte, İstanbul'un birçok ilçesinde su kesintisi yaşanacağı duyuruldu. İstanbul'un hangi ilçelerinde suların kesildiği ve suların saat kaçta geleceği merak ediliyor. İşte 11 Ekim İSKİ su kesintisi listesi.
Esenyurt'ta yaşanacak su kesintisinin saat 09.00'da başlayacağı ve 12 Ekim Çarşamba Günü saat 09.00'da bitmesi öngörülüyor.
Yeşilkent, Mehterçeşme, Mehmet Akif Ersoy ve Güzelyurt Mahallesine 24 saat boyunca su verilemeyecek.
Arnavutköy'de yaşanacak su kesintisinin saat 06.03'de başlayacağı ve 12.00'da bitmesi öngörülüyor. Yassıören ve Hastane Mahallesine su verilemeyecek.
Avcılar'da yaşanacak su kesintisinin saat 10.30'de başlayacağı ve 13.30'da bitmesi öngörülüyor. Yeşilkent Mahallesine su verilemeyecek.