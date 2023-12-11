İstanbul'un 130 yıllık tarihi kilisesi restore ediliyor

YAKLAŞIK 600 KİŞİ İBADET EDEBİLİYOR

Fener Rum Patrikhanesi'nin katkıları ve bir bağışçının desteğiyle restorasyon süreci başlatılan kilisede, iç merdiven, ahşap koltuk ve yapıların onarılarak tekrar kullanılabilir hale getirildiği, tavanında ve iç duvarlarında yer alan Hristiyan motifleri ve simgelerinin de el işçiliğiyle boyanarak restore edildiği görüldü. Yapıdaki çalışmaların aksamadan ilerlemesi durumunda 2024 yılı ilkbaharında düzenlenecek özel bir törenle ibadete açılması bekleniyor. Kilisede yaklaşık 600 kişinin ibadet edebileceği, 2005'te çalınan çanın yerine, bağışçılar tarafından birkaç yıl sonra yaptırılarak yerine monte edilen çanın da restorasyon sonrası kilisedeki kuleye tekrar yerleştirileceği öğrenildi. Beyoğlu Yenişehir Panayia Evangelistra Kilisesi Vakfı Başkanı Alexandros Meydan ve Başkan Yardımcısı Prodromos Kozmaoğlu restorasyon süreci ve tarihi yapı hakkında bilgi verdi.