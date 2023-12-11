İstanbul'un 130 yıllık tarihi kilisesi restore ediliyor
İstanbul Beyoğlu'nda bulunan ve 2005 yılında özel yapım çanlarının çalınmasıyla gündeme gelen 130 yıllık Panayia Evangelistria Rum Ortodoks Kilisesi restore ediliyor.
Dolapdere'de Irmak Caddesi'nin paralelinde yer alan ve yakınındaki otomobil tamircileri, büfeler ve otomobil lastik dükkanları arasında tarihi görünümüyle dikkat çeken 130 yıllık Panayia Evangelistria Rum Ortodoks Kilisesi'nde restorasyon ve tadilat çalışması yapılıyor.
İkinci derece kentsel sit alanı statüsü taşıyan ve uzun bir süredir tadilat ve restorasyon çalışması bekleyen kilisenin, 2 çan kulesi ve 1 adet saat kulesi bulunuyor. 1893 yılında Beyoğlu ve çevresindeki Rum Cemaati tarafından bugünkü haliyle inşa ettirilen ibadethanenin; zamana, bakımsızlık ve doğal etkenlere bağlı sebeplerle çatısı başta olmak üzere belirli noktalarında tahribat oluşmuş. 2005 yılında kilisenin özel yapım iki çanı, yapıya gizlice merdiven dayayarak içeri girdiği düşünülen hırsızlar tarafından çalınmış; tüm aramalara rağmen bulunamamıştı.
YAKLAŞIK 600 KİŞİ İBADET EDEBİLİYOR
Fener Rum Patrikhanesi'nin katkıları ve bir bağışçının desteğiyle restorasyon süreci başlatılan kilisede, iç merdiven, ahşap koltuk ve yapıların onarılarak tekrar kullanılabilir hale getirildiği, tavanında ve iç duvarlarında yer alan Hristiyan motifleri ve simgelerinin de el işçiliğiyle boyanarak restore edildiği görüldü. Yapıdaki çalışmaların aksamadan ilerlemesi durumunda 2024 yılı ilkbaharında düzenlenecek özel bir törenle ibadete açılması bekleniyor. Kilisede yaklaşık 600 kişinin ibadet edebileceği, 2005'te çalınan çanın yerine, bağışçılar tarafından birkaç yıl sonra yaptırılarak yerine monte edilen çanın da restorasyon sonrası kilisedeki kuleye tekrar yerleştirileceği öğrenildi. Beyoğlu Yenişehir Panayia Evangelistra Kilisesi Vakfı Başkanı Alexandros Meydan ve Başkan Yardımcısı Prodromos Kozmaoğlu restorasyon süreci ve tarihi yapı hakkında bilgi verdi.
"2.TANZİMAT SONRASI YAPILDI"
Vakıf Başkanı Alexandros Meydan, "Daha öncesinde 1850 yıllarında çıkan bir yangından dolayı yanmıştı bu kilise. Daha sonra da bölgede olan Rum Cemaati'nin bağışlarıyla bu bina yeniden inşaa ediliyor. Mimari olarak 2.Tanzimat Dönemi öncesi kubbeli kilise yapımı yasaktı. 2.Tanzimat sonrası izin verilince, kilisemiz o dönemde yapılmıştır.Kubbeli bir mimari yapıya sahiptir." dedi.