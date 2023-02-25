İstanbul'un 2 dev üniversite hastanesinde korkunç görüntüler

Tıp Fakültesinde dördüncü sınıf öğrencisi olduğunu belirten Emre Ali Alın, "Ders gördüğümüz binalarda gözle görülebilir çatlaklar ve eksiklikler fark ediyoruz. Yerinde güçlendirme olsun, bütün çalışmalar hızla tamamlansın istiyoruz. Özellikle eski dahiliye binası hasarlı ve raporlu durumda. Endişeliyiz fakat sadece kendimiz adına değil, olası bir afet durumunda Çapa'nın hizmet vermek zorunda olması ve içindeki hastaların başka bir yere gönderilememesi. Bu sadece çalışan ve öğrenciler için değil herkes için büyük bir sorun" ifadelerini kullandı.