İstanbul'un 3 ilçesinde operasyon düğmesine basıldı

Gözaltına alınan 4 şüpheli 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçundan adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2'si serbest bırakılırken 1’i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.1 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.