İstanbul’un 300 yıllık Osmanlı mirası tarihi yapısını kundakladılar!
İstanbul’un en kıymetli kültürel mirasları arasında yer alan, I. Mahmud döneminde inşa edilen 300 yıllık Tophane Çeşmesi, kimliği belirsiz kişilerin saldırısına uğradı. Gece saatlerinde çeşmenin lüle kısmında yakılan ateş, tarihi yapının estetik dokusuna büyük zarar verdi.
Kaynak: İHA
İstanbul’un eşsiz tarihi eserlerinden biri olan, 1732 yılı yapımı tarihi Tophane Çeşmesi, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce yakılan ateş nedeniyle ciddi hasar gördü. Osmanlı mimarisinin nadide örneklerinden olan çeşmenin mermer yüzeyi is ve kurumla kaplanırken, olaya tepkiler çığ gibi büyüdü.
Tophane Meydanı'nın simgesi olan ve İstanbul'un üçüncü büyük çeşmesi olarak bilinen bu mermer yapı, yakılan ateşin etkisiyle is ve kurum altında kaldı.
Mermer yüzeylerde oluşan kararmalar, vatandaşların ve bölgedeki esnafın büyük tepkisini çekti. Uzun yıllardır kentin dokusunu süsleyen tarihi eser, şu an bakımsız ve zarar görmüş haliyle dikkat çekiyor.
Bölgede çalışan esnaf ve vatandaşlar, tarihi eserin korunması gerektiğine vurgu yapıyor.
