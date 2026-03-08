İstanbul’un 300 yıllık Osmanlı mirası tarihi yapısını kundakladılar!

İstanbul’un eşsiz tarihi eserlerinden biri olan, 1732 yılı yapımı tarihi Tophane Çeşmesi, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce yakılan ateş nedeniyle ciddi hasar gördü. Osmanlı mimarisinin nadide örneklerinden olan çeşmenin mermer yüzeyi is ve kurumla kaplanırken, olaya tepkiler çığ gibi büyüdü.