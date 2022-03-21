İstanbul'un 4 ilçesinde 173 göçmen yakalandı

Baskın yapılan adreslerde yapılan aramalarda, 40 uyku tulumu, 4 şişme bot, 4 bot küreği, 3 bot pompası, 2 çadır, 5 cep telefonu, ruhsatsız tabanca ile 17 fişek, 8 bin 710 lira para ve çok sayıda kamp malzemesi ele geçirildi.