"KÖYÜMÜZ TARİHİ BİR KÖY OLDUĞU İÇİN GELENİMİZ GİDENİMİZ ÇOK OLUYOR"

Köy hakkında bilgi veren Kalfa köy muhtarı Hayati Avcıoğlu, “Köyümüzün tarihi hemen hemen 650-700 yıla dayanıyor. Yıldırım Beyazıt Han zamanından kalma bir köy kendine ait sarayı, camisi eski mezarlığımız ve türbemiz o dönemden kalma. Köyümüz tarihi bir köy olduğu için gelinimiz gidenimiz çok oluyor. Nüfus olarak 900’e yakın ama yazlıkçılarla beraber binin üzerinde. Geçim kaynağımız ise hayvancılık ve mangal kömürü ticareti yapılıyor. Tarım zaten çok az orman köyü olduğumuz için” dedi.