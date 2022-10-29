İstanbul'un 7 ilçesinde elektrik kesintisi
İstanbul'un 7 ilçesinde elektrik kesintisi yapılacak. Elektrik kesintisinin bazı mahallelerde 8 saat süreceği bildirildi.
BEDAŞ tarafından yayımlanan 29 Ekim planlı bakım çalışmaları listesiyle birlikte, İstanbul'un birçok ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacağı duyuruldu.
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7 İLÇEDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK
7 ilçede çok sayıda mahallede gün boyunca farklı saatler aralıklarında elektrik kesintisi yaşanacak. Bu ilçeler Avcılar, Beşiktaş, Esenler, Gaziosmanpaşa, Eyüpsultan, Bayrampaşa ve Arnavutköy olarak sıralandı.
İşte o ilçeler ve mahalleler:
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