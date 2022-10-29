  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. İstanbul'un 7 ilçesinde elektrik kesintisi

İstanbul'un 7 ilçesinde elektrik kesintisi

İstanbul'un 7 ilçesinde elektrik kesintisi yapılacak. Elektrik kesintisinin bazı mahallelerde 8 saat süreceği bildirildi.

İstanbul'un 7 ilçesinde elektrik kesintisi - Resim: 1

BEDAŞ tarafından yayımlanan 29 Ekim planlı bakım çalışmaları listesiyle birlikte, İstanbul'un birçok ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacağı duyuruldu.

1 / 9
İstanbul'un 7 ilçesinde elektrik kesintisi - Resim: 2

7 İLÇEDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK
7 ilçede çok sayıda mahallede gün boyunca farklı saatler aralıklarında elektrik kesintisi yaşanacak. Bu ilçeler Avcılar, Beşiktaş, Esenler, Gaziosmanpaşa, Eyüpsultan, Bayrampaşa ve Arnavutköy olarak sıralandı.

 İşte o ilçeler ve mahalleler:

2 / 9
İstanbul'un 7 ilçesinde elektrik kesintisi - Resim: 3
3 / 9
İstanbul'un 7 ilçesinde elektrik kesintisi - Resim: 4
4 / 9